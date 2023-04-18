Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
12:40
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon için tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında Avrupa çapında sükse yapan Dele Alli transferiyle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, buna karşın İngiliz oyuncudan verim alamamıştı. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosuna katmak üzere yeni bir dünya yıldızıyla görüşmelere başladı. İşte tüm ayrıntıları...