Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:40

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon için tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında Avrupa çapında sükse yapan Dele Alli transferiyle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, buna karşın İngiliz oyuncudan verim alamamıştı. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosuna katmak üzere yeni bir dünya yıldızıyla görüşmelere başladı. İşte tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon için tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında Avrupa çapında sükse yapan Dele Alli transferiyle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, buna karşın İngiliz oyuncudan verim alamamıştı. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosuna katmak üzere yeni bir dünya yıldızıyla görüşmelere başladı. İşte tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...

Sezon başından bu yana istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...

Bu sezonun en dikkat çekici transferlerinden olan İngiliz yıldız Dele Alli, beklenen performansı gösterememiş ve siyah-beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...

AMELİYAT OLUP VEDA ETTİ

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İngiliz futbolcu, sezonu kapattığını açıklamış ve siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş büyük oynamaya devam ediyor! Dele Alli sonrası yeni yıldızı geliyor...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dele Alli, "Ameliyatım başarılı geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezonun sonuna geldik. Kulüpte olduğum sürece bana gösterdikleri sevgi için Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum.

SON DAKİKA