Giriş Tarihi: 06.08.2022 13:14
Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
13:14
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Ismael'den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid'den...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı hazırlanan ve Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olmasıyla sarsılmıştı. Josef de Souza'nın da sakatlanmasıyla orta sahada alternatif eksikliği yaşayan siyah-beyazlılar transfer için harekete geçti. Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldızla görüşürken, Valerien Ismael transfere onay verdi. İşte transferdeki tüm gelişmeler...