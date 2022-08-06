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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Ismael'den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid'den...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 13:14

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Ismael'den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid'den...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı hazırlanan ve Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olmasıyla sarsılmıştı. Josef de Souza'nın da sakatlanmasıyla orta sahada alternatif eksikliği yaşayan siyah-beyazlılar transfer için harekete geçti. Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldızla görüşürken, Valerien Ismael transfere onay verdi. İşte transferdeki tüm gelişmeler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın transfer bombası! Ismael’den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid’den...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı hazırlanan ve Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olmasıyla sarsılmıştı. Josef de Souza'nın da sakatlanmasıyla orta sahada alternatif eksikliği yaşayan siyah-beyazlılar transfer için harekete geçti. Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldızla görüşürken, Valerien Ismael transfere onay verdi. İşte transferdeki tüm gelişmeler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın transfer bombası! Ismael’den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid’den...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Kayserispor maçıyla açacak olan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın transfer bombası! Ismael’den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid’den...

Weghorst, Cenk Tosun, Muleka, Gedson Fernandes ve Romain Saiss gibi üst düzey isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Josef de Souza'nın sakatlığıyla sarsılmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın transfer bombası! Ismael’den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid’den...

JOSEF SONRASI EMİRHAN

Brezilyalı yıldızın 2.5 ay sahalardan uzak kalacak olmasının üzerine Emirhan İlkhan'ın da takımdan ayrılmasıyla Beşiktaş orta sahasında büyük eksiklik yaşanmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın transfer bombası! Ismael’den jet hızıyla onay çıktı, Real Madrid’den...

DÜNYA YILDIZ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Emirhan İlkhan'ın sürpriz bir şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'ya transferi sonrasında Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı.

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