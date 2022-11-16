"VERİM ALAMAZSAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Şenol Güneş açıklamasında, "Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Eldeki oyuncularla istediklerimizi yapmak istiyoruz.