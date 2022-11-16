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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 16:09

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünya Kupası arası sonrası zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Real Madrid efsanesinin transferini bitirmek için menajeriyle görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünya Kupası arası sonrası zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Real Madrid efsanesinin transferini bitirmek için menajeriyle görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası sonrasına iddialı hazırlanmak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray derbisinin ardından yapıtğı açıklamada transfer yapacaklarının sinyallerini vermişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...

"VERİM ALAMAZSAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Şenol Güneş açıklamasında, "Şu anda eldeki oyuncularla oynayacağız, transfere daha var. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Orta saha ve hücumdan daha önemli noktalar var. Eldeki oyuncularla istediklerimizi yapmak istiyoruz.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...

Antalya ve Serik maçlarında takım zorlanabilir, genel bir zorlanma var çünkü. Bugün daha diri olsaydık, rakibin daha az gelmesini sağlardık. Bu da çalışmayı gerektiren bir konu. Bunları çalıştıracağız. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla." ifadelerini kullanmıştı.

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