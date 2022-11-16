Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
16:09
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid efsanesi geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünya Kupası arası sonrası zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Real Madrid efsanesinin transferini bitirmek için menajeriyle görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...