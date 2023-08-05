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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 11:52

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın iki yıldızına kancayı takmıştı. Davy Klaassen ile uzun süredir temasta olan ve tecrübeli yıldızla anlaşan siyah-beyazlılar, Hollanda ekibinin bir başka yıldızı Steven Berghuis ile de görüşmelere başlamıştı. İki yıldıza Beşiktaş forması giydirmek isteyen Beşiktaş, esas bombayı patlatmak üzere. Siyah-beyazlılar, yıldız isim için çalışmalara başladı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eldeki bazı oyuncuların sezon ortasında Afrika Kupasına gitmesi sebebiyle Afrikalı olmayan oyuncu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...

Buna göre transfer listesini hazırlayan siyah-beyazlılar için yeni bir isim gündeme geldi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovskyi ile Torino ve Beşiktaş ilgileniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...

HENÜZ RESMİ TEMAS YOK ANCAK...

Henüz resmi temas olmadığı belirtilirken iyi bir teklif olması halinde Ukraynalı ofansif orta saha oyuncusu takımdan ayrılmaya sıcak bakabilir.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...

10 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

Fransız ekibi geçtiğimiz sezonun ortasında Atalanta'dan kiraladığı 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini bu yaz transfer döneminde 10 milyon euro bedelle aldı.

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