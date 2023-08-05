Giriş Tarihi: 05.08.2023 11:52
Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
11:52
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Taraftarları mutluluktan uçuracak hamle...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın iki yıldızına kancayı takmıştı. Davy Klaassen ile uzun süredir temasta olan ve tecrübeli yıldızla anlaşan siyah-beyazlılar, Hollanda ekibinin bir başka yıldızı Steven Berghuis ile de görüşmelere başlamıştı. İki yıldıza Beşiktaş forması giydirmek isteyen Beşiktaş, esas bombayı patlatmak üzere. Siyah-beyazlılar, yıldız isim için çalışmalara başladı. İşte tüm ayrıntılar...