Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezonda benzer bir durum yaşamamak adına transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonlukta iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşme halinde. Beşiktaş, transfer için 2 dünya yıldızını gözüne kesitrdi ve ilk temas kuruldu. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...