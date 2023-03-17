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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 16:50

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezonda benzer bir durum yaşamamak adına transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonlukta iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşme halinde. Beşiktaş, transfer için 2 dünya yıldızını gözüne kesitrdi ve ilk temas kuruldu. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezonda benzer bir durum yaşamamak adına transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon şampiyonlukta iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşme halinde. Beşiktaş, transfer için 2 dünya yıldızını gözüne kesitrdi ve ilk temas kuruldu. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Devre arasında Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar, yeni sezonda çok daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

ÖNCELİK ORTA SAHA

Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlı yönetimin öncelikli amaçlarından biri, orta sahayı güçlendirmek...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 2 dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Josef de Souza'nın ayrılması, Atiba'nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal'ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için kolları sıvamış durumda.

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