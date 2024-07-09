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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 10:03

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst ile yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna Paulista ve Rafa Silva gibi iki yıldızı katan Kartal, İtalyan golcü Ciro Immobile'yi de kadrosuna katmaya yakın. Immobile hamlesinden sonra bir transfer daha yapmak isteyen Siyah-beyazlı takım, başka bir yıldızı daha gündemine aldı. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen sürpriz isim ve transferin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un onayıyla da transferde hareketli günler yaşıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...

Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi yıldızlarına kadrosuna katan yönetim, yeni bir golcü için ve savunmacı transferi daha yapmak istiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...

IMMOBILE İSMİ ORTAYA ÇIKTI

Başkan Hasan Arat önderliğindeki Siyah-beyazlı yönetim, forvet transferi için farklı adaylarla masaya otururken Ciro Immobile öne çıkan isim oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...

HER KONUDA ANLAŞMA VARILDI

İtalyan futbolunun son dönemdeki en büyük golcülerinden biri olan Ciro Immobile için masaya oturan Kara Kartal, 34 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...

Lazio, 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı sonra 7 milyon Euro'ya indi. Ancak Beşiktaş cephesi fiyatı çok daha aşağıya çekmeden bu transferin gerçekleşmeyeceğini hem futbolcu hem de Lazio tarafına iletti.

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