Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...

Lazio, 2 sezon daha kontratı bulunan oyuncu için 10 milyon Euro'dan kapıyı açtı sonra 7 milyon Euro'ya indi. Ancak Beşiktaş cephesi fiyatı çok daha aşağıya çekmeden bu transferin gerçekleşmeyeceğini hem futbolcu hem de Lazio tarafına iletti.