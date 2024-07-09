Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:03
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor! Immobile sonrası bir yıldız daha...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst ile yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna Paulista ve Rafa Silva gibi iki yıldızı katan Kartal, İtalyan golcü Ciro Immobile'yi de kadrosuna katmaya yakın. Immobile hamlesinden sonra bir transfer daha yapmak isteyen Siyah-beyazlı takım, başka bir yıldızı daha gündemine aldı. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen sürpriz isim ve transferin detayları...