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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 16:15

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst'un ayrılığı sonrası forvet boşluğunu Vincent Aboubakar ile dolduran Beşiktaş, Kamerunlu forvet ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Forvet sonrası stoper, orta saha ve kanat oyuncusu hamleleri için çalışmalarını artıran siyah-beyazlılar, 3 ismin transferi için gaza bastı. İşte transferlerin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst'un ayrılığı sonrası forvet boşluğunu Vincent Aboubakar ile dolduran Beşiktaş, Kamerunlu forvet ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Forvet sonrası stoper, orta saha ve kanat oyuncusu hamleleri için çalışmalarını artıran siyah-beyazlılar, 3 ismin transferi için gaza bastı. İşte transferlerin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda eden Beşiktaş, transferde atağa kalktı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...

Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrası forvet arayışına giren siyah-beyazlılar, eski forveti Vincent Aboubakar'la anlaşmış ve Kamerunlu golcüyle 2.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...

İŞTE ABOUBAKAR'IN MALİYETİ

Aboubakar'ın mali detaylarını KAP'a bildiren Beşiktaş, tecrübeli forvete sezon sonuna kadar 1 milyon 555 bin Euro ödeneceğini açıklamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...

Başarılı forvetin diğer mali detayları belli olurken KAP'a yapılan açıklamada, "Oyuncuya net 1.140.000 Euro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Euro maç başı ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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