Giriş Tarihi: 21.01.2023 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
16:15
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde şova başladı! Aboubakar sonrası 3 imza daha...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Weghorst'un ayrılığı sonrası forvet boşluğunu Vincent Aboubakar ile dolduran Beşiktaş, Kamerunlu forvet ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Forvet sonrası stoper, orta saha ve kanat oyuncusu hamleleri için çalışmalarını artıran siyah-beyazlılar, 3 ismin transferi için gaza bastı. İşte transferlerin tüm ayrıntıları...