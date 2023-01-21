Başarılı forvetin diğer mali detayları belli olurken KAP'a yapılan açıklamada, "Oyuncuya net 1.140.000 Euro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Euro maç başı ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.