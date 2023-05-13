Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig’den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden devam ediyor. Tecrübeli teknik adam takımda kalacak ve ayrılacak isimleri belirlerken, siyah-beyazlı yönetim de Şenol Güneş'in keyfini yerine getirecek 3 transferi bitirmek için somut adımlar attı. Premier Lig'den gelecek bu isimler, Avrupa transfer piyasasında da dengeleri değiştirecek. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...