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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig'den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 18:02

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig'den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden devam ediyor. Tecrübeli teknik adam takımda kalacak ve ayrılacak isimleri belirlerken, siyah-beyazlı yönetim de Şenol Güneş'in keyfini yerine getirecek 3 transferi bitirmek için somut adımlar attı. Premier Lig'den gelecek bu isimler, Avrupa transfer piyasasında da dengeleri değiştirecek. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig’den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden devam ediyor. Tecrübeli teknik adam takımda kalacak ve ayrılacak isimleri belirlerken, siyah-beyazlı yönetim de Şenol Güneş'in keyfini yerine getirecek 3 transferi bitirmek için somut adımlar attı. Premier Lig'den gelecek bu isimler, Avrupa transfer piyasasında da dengeleri değiştirecek. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig’den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle büyük çıkış yakalayan Beşiktaş bir taraftan lig yarışını sürdürürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig’den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...

Siyah-Beyazlılarda bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Ayrıca Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş bazı önemli yıldız adaylarıyla görüşmeler yapıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig’den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...

MULEKA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında büyük umutlarla takıma kazandırılan Jackson Muleka, iyi bir başlangıç yapmıştı. Hücum hattında attığı gollerle dikkat çeken Demokratik Kongolu forvet, sonrasında düşüş yaşamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde turnayı gözünden vuracak! Premier Lig’den 3 isim birden, bonservisine 38 milyon Euro ödenmişti...

Valerien Ismael'in ardından Şenol Güneş'in gelmesi sonrası da gelişim kaydedemeyen Muleka için sezon sonunda ayrılık kararı alınmıştı.

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