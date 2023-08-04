Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
11:29
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde birçok isimle görüşme halinde olan Beşiktaş, somut adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Milan'dan Hırvat Ante Rebic'i transfer eden siyah-beyazlılar, hem orta sahayı hem de hücumu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Avrupa'da da ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, dünya devinin iki yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...