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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:29

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde birçok isimle görüşme halinde olan Beşiktaş, somut adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Milan'dan Hırvat Ante Rebic'i transfer eden siyah-beyazlılar, hem orta sahayı hem de hücumu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Beşiktaş, Avrupa'da da ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüp, dünya devinin iki yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...

Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kazandı, ses getirecek transferler için düğmeye basıldı. Amartey, Onana ve Rebic hamleleriyle ezeli rakiplerinin gölgesinde kalan Beşiktaş, iki yıldız için girişimlerini yoğunlaştırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...

Orta saha ve kanatlara yaratıcı bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Hollanda semalarında dolaşmaya devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...

Ajax'ın Sırp yıldızı Dusan Tadic'i çok istemesine rağmen tecrübeli futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş Yönetimi, bu kez benzer özelliklere sahip olan başka futbolcuların peşinde.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...

İKİ YILDIZ BİRDEN

Orta sahanın merkezine tecrübeli isimleri takviye etmek isteyen Kara Kartal, uzun bir süredir Davy Klaassen için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a dünya devinden iki yıldız birden! Resmi görüşmeler başladı...

Fanatik'in haberine göre; 30 yaşındaki on numara için yaz transfer sezonunun en başından beri uğraş verilirken, bu süre içerisinde yıldız oyuncunun yanına takım arkadaşı Steven Berghuis de eklendi.

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