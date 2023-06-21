Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk hesapları yapan ve kadrosunu buna göre oluşturmak isteyen Beşiktaş, birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Daler Kuzyaev transferinde önemli yol kat eden siyah-beyazlılar, imza parası talebini ortadan kaldırarak tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalamak istiyor. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...