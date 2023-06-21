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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 17:05

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk hesapları yapan ve kadrosunu buna göre oluşturmak isteyen Beşiktaş, birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Daler Kuzyaev transferinde önemli yol kat eden siyah-beyazlılar, imza parası talebini ortadan kaldırarak tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalamak istiyor. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk hesapları yapan ve kadrosunu buna göre oluşturmak isteyen Beşiktaş, birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Daler Kuzyaev transferinde önemli yol kat eden siyah-beyazlılar, imza parası talebini ortadan kaldırarak tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalamak istiyor. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...

KUZYAEV'E YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Geçen sezon ara transferde Josef de Souza, sezon bitimi de Atiba Hutchinson'un gidişi sonrası merkez orta sahayı takviye yaparak güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın hedefindeki isim Daler Kuzyaev'di.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...

Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı sonrası söz konusu transfer için harekete geçen siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret önermişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a olay yaratan teklif! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı, 30 milyon Euro...

İMZA PARASI İSTEDİ

Oyuncu ise 2 milyon Euro talep etmişti ancak arada 500 bin Euro'luk fark olsa da asıl sorun bu değil...

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