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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a piyango vuracak! Bedavaya geldi, 5 milyon Euro'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 10:14

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a piyango vuracak! Bedavaya geldi, 5 milyon Euro'ya gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Birçok isimle yollarını ayırmayı ve ciddi bir revizyona gitmeyi planlayan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş, bedavaya kadrosuna kattığı yıldız isimden tam 5 milyon Euro kazanacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a piyango vuracak! Bedavaya geldi, 5 milyon Euro’ya gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Birçok isimle yollarını ayırmayı ve ciddi bir revizyona gitmeyi planlayan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş, bedavaya kadrosuna kattığı yıldız isimden tam 5 milyon Euro kazanacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a piyango vuracak! Bedavaya geldi, 5 milyon Euro’ya gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Beşiktaş yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirlerken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a piyango vuracak! Bedavaya geldi, 5 milyon Euro’ya gidiyor...

Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka'nın Al Ahly'ye transferi devre arasında direkten dönmüştü ancak başarılı futbolcu için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam etmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a piyango vuracak! Bedavaya geldi, 5 milyon Euro’ya gidiyor...

MULEKA İÇİN BEKLENTİ 5 MİLYON EURO

Mısır basınında çıkan haberlere göre Al-Ahly takımının teknik direktörü İsviçreli Marcel Koller'in, yaz transfer döneminde Jackson Muleka'yı almak istediği belirtilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a piyango vuracak! Bedavaya geldi, 5 milyon Euro’ya gidiyor...

Arap kulübünün 4 milyon dolar seviyesine kadar çıkması beklenen transferde Beşiktaş'ın talebi ise 5 milyon Euro olmuştu.

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