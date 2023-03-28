Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Birçok isimle yollarını ayırmayı ve ciddi bir revizyona gitmeyi planlayan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda gelen teklifleri değerlendiriyor. Beşiktaş, bedavaya kadrosuna kattığı yıldız isimden tam 5 milyon Euro kazanacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...