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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: "Türkçe öğreneceğim"
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: "Türkçe öğreneceğim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinde zirve yarışını yeniden şekillendirmek istiyor. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı kurmaylar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın uzun zamandır transferi için uğraştığı yıldız isimden flaş bir itiraf gelirken, bir başka isimden ise kötü haber geldi. İşte transfer gelişmelerinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: Türkçe öğreneceğim

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinde zirve yarışını yeniden şekillendirmek istiyor. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı kurmaylar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın uzun zamandır transferi için uğraştığı yıldız isimden flaş bir itiraf gelirken, bir başka isimden ise kötü haber geldi. İşte transfer gelişmelerinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: Türkçe öğreneceğim

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını devam ettirirken, bir yandan da transfer mesaisi devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: Türkçe öğreneceğim

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Jackson Muleka'yla ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: Türkçe öğreneceğim

MULEKA'DA TAKAS FORMÜLÜ

Şenol Güneş'in yeni sezon planları arasında yer almayan Jackson Muleka'yı Al-Ahly'ye göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Mısır ekibinden ayrılmak isteyen Aliou Dieng'e talip olmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: Türkçe öğreneceğim

Oyuncunun da Kartal'a yeşil ışık yakmasının ardından Muleka transferine Dieng dahil edilmişti.

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