Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde bir iyi, bir de kötü haber! Yıldız oyuncudan teklif itirafı: "Türkçe öğreneceğim"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinde zirve yarışını yeniden şekillendirmek istiyor. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı kurmaylar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın uzun zamandır transferi için uğraştığı yıldız isimden flaş bir itiraf gelirken, bir başka isimden ise kötü haber geldi. İşte transfer gelişmelerinin tüm detayları...