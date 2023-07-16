Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer dönemi başladığından bu yana taraftarların beklediği transferleri henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş, buna karşın yoğun bir mesai harcıyor. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, gündemindeki diğer isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna görmek istediği yıldız isim için kulübü, yapılan teklifi reddetti. İşte tüm detaylar...