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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...
Giriş Tarihi: 16.07.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 16:16

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer dönemi başladığından bu yana taraftarların beklediği transferleri henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş, buna karşın yoğun bir mesai harcıyor. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, gündemindeki diğer isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna görmek istediği yıldız isim için kulübü, yapılan teklifi reddetti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer dönemi başladığından bu yana taraftarların beklediği transferleri henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş, buna karşın yoğun bir mesai harcıyor. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, gündemindeki diğer isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Bu gelişmeler sonrası Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlıların kadrosuna görmek istediği yıldız isim için kulübü, yapılan teklifi reddetti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmak isteyen ve kadrosunu nokta atışı transferlerle güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...

Son günlerde ezeli rakiplerinden transfer çalımı yiyen siyah-beyazlılar, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...

4 YILLIK İMZA

Dervişoğlu, 500 bin Euro bonservis karşılığında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde bir şok daha! Tadic ve Halil Dervişoğlu sonrası o yıldız da reddetti...

TADIC FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim olan Dusan Tadic ise tercihini Fenerbahçe'den yana yapmıştı.

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