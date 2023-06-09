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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak
Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 11:17

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalarak sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Birkaç nokta transferle kadrosunu takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismine dünya devi talip olurken, siyah-beyazlılar bu transferden ciddi bir gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalarak sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Birkaç nokta transferle kadrosunu takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismine dünya devi talip olurken, siyah-beyazlılar bu transferden ciddi bir gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak

Dün düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Transfer için 3 oyuncu ile ilgileniyoruz. Minimum 3 çok iyi oyuncu transferi yapacağız, çalışmalarımızı yaptık.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak

Takımdan ayrılacak oyunculara göre bu sayı 6'ya çıkabilir. Zaten çalışmalarımız hazır. Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir." diye konuşmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak

"REDMOND'DA SONA YAKLAŞTIK"

Redmond'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Çebi, "Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu." demişti.

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