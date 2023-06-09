Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
11:17
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalarak sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Birkaç nokta transferle kadrosunu takviye etmek isteyen siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürürken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız ismine dünya devi talip olurken, siyah-beyazlılar bu transferden ciddi bir gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...