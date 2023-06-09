Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde büyük müjde! Yıldız isim servet kazandırarak ayrılacak

Takımdan ayrılacak oyunculara göre bu sayı 6'ya çıkabilir. Zaten çalışmalarımız hazır. Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir." diye konuşmuştu.