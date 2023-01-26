Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha, stoper ve kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, son olarak gündemine Mohamed Kaba'yı almıştı. Josef de Souza'yı sakatlığı nedeniyle bir süre kullanamayacak olan Beşiktaş'a, bir başka transferde kötü haber geldi. İşte tüm ayrıntılar...