Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:57
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
13:57
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha, stoper ve kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, son olarak gündemine Mohamed Kaba'yı almıştı. Josef de Souza'yı sakatlığı nedeniyle bir süre kullanamayacak olan Beşiktaş'a, bir başka transferde kötü haber geldi. İşte tüm ayrıntılar...