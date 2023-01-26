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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...
Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:57

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha, stoper ve kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, son olarak gündemine Mohamed Kaba'yı almıştı. Josef de Souza'yı sakatlığı nedeniyle bir süre kullanamayacak olan Beşiktaş'a, bir başka transferde kötü haber geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha, stoper ve kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, son olarak gündemine Mohamed Kaba'yı almıştı. Josef de Souza'yı sakatlığı nedeniyle bir süre kullanamayacak olan Beşiktaş'a, bir başka transferde kötü haber geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını kuvvetlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da son sürat devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...

MOHAMED KABA'YA TEKLİF

Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli, 500 bin Euro bonus ve kiralık oyuncu teklifinde bulunan Beşiktaş, alternatifler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...

Siyah-beyazlılar, Amir'e yapılan son önerinin ardından Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba'ya yönelik hamlede bulundu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Flaş teklif reddedildi, istenen miktar...

21 yaşındaki orta sahanın kulübüne 3 milyon Euro teklif edildi. Fransız ekibi ise kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı.

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