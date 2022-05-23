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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…
Giriş Tarihi: 23.05.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 20:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, 59 puan topladığı sezonu 6. sırada tamamladı. Sezon başında yapılan yıldız oyuncu transferlerinden verim alamayan siyah-beyazlılar, yeni hocası Valerien Ismael ile gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sezon Beşiktaş'ın en çok sorun yaşadığı mevki olan forvet için transfer döneminde iddialı bir çalışma yürütülmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni golcü için anlaştığı oyuncuda son kararı Valerien Ismael verecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…

Son dakika haberleri… Geçen yılı Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadrosuyla çifte şampiyonluk yaşayarak kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu kelimenin tam anlamıyla 'facia bir sezon' olarak yaşadı ve bitirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…

Şampiyon kadroya Batshuayi, Teixeira, Kenan, Pjanic, Umut, Salih Uçan gibi yıldız oyuncuları transfer eden siyah beyazlılar, geniş kadrodan bir türlü faydalanamadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…

Teixeira ve Pjanic'in sakatlıklarıyla, Batshuayi'nin de fazlaca kaçırdığı gol pozisyonlarıyla uğraştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…

Böylesi bir ortamda çok kötü bir sezon geçiren Beşiktaş Sergen Yalçın'ın istifasıyla önce Önder Karaveli'yi, onun da başarısız olmasıyla Fransız Valerien Ismael'i takımın başına getirdi ve çok uzun zaman sonra bir sezonda 3 teknik adamla çalıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…

Ligde hiç de iyi bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılar 24 yıl sonra ilk 5'in dışında kaldı.

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