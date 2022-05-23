Giriş Tarihi: 23.05.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 20:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yeni golcüsü tanıdık isim oluyor! Her konuda anlaşma sağlandı, son karar Valerien Ismael’in…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, 59 puan topladığı sezonu 6. sırada tamamladı. Sezon başında yapılan yıldız oyuncu transferlerinden verim alamayan siyah-beyazlılar, yeni hocası Valerien Ismael ile gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sezon Beşiktaş'ın en çok sorun yaşadığı mevki olan forvet için transfer döneminde iddialı bir çalışma yürütülmesi bekleniyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni golcü için anlaştığı oyuncuda son kararı Valerien Ismael verecek. İşte son dakika haberinin detayları…