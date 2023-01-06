Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda milli futbolcu Ozan Tufan transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'ta ayrıca takımın yıldız ismine dev bir talip çıktı. İşte tüm ayrıntılar...