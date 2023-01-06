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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda milli futbolcu Ozan Tufan transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'ta ayrıca takımın yıldız ismine dev bir talip çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de haftayı BAY geçen Beşiktaş, Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda milli futbolcu Ozan Tufan transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Beşiktaş'ta ayrıca takımın yıldız ismine dev bir talip çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürürken, takımın başarılı ismine flaş bir talip çıktı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...

Siyah-beyazlıların kadrosuna dahil etmek istediği Ozan Tufan için görüşmeler yaklaşık 3 hafta önce başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...

İki taraf arasındaki pazarlıklar hızlandırılırken teknik direktör Şenol Güneş, şartların kulüp için uygun olması durumunda transferin 12 Ocak tarihine kadar bitirilmesini talep ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...

Güneş'in bizzat temasa geçtiği ve "Hocam siz istedikten sonra gelirim, yeter ki kulübümle anlaşın" dediği milli futbolcuyla anlaşma tamamlanmış durumda.

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