Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig’e gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon ligde istediği sıralamayı elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezon hata yapmak istemiyor. Transfere yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, Leicester City'den Daniel Amartey ile anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Nathan Redmond ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamazken, Beşiktaş'ın yıldız ismine flaş bir teklif geldi. Premier Lig ekibi, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...