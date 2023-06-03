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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig'e gidiyor...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 16:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig'e gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon ligde istediği sıralamayı elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezon hata yapmak istemiyor. Transfere yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, Leicester City'den Daniel Amartey ile anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Nathan Redmond ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamazken, Beşiktaş'ın yıldız ismine flaş bir teklif geldi. Premier Lig ekibi, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig’e gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon ligde istediği sıralamayı elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezon hata yapmak istemiyor. Transfere yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, Leicester City'den Daniel Amartey ile anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Nathan Redmond ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamazken, Beşiktaş'ın yıldız ismine flaş bir teklif geldi. Premier Lig ekibi, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig’e gidiyor...

Gelecek sezon için kadrosunu üst düzey isimlerle takviye etmeyi planlayan Beşiktaş'a Premier Lig'den flaş bir teklif geldi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig’e gidiyor...

Savunmasını güçlendirmek isteyen ve Romain Saiss'i büyük oranda gönderecek olan siyah-beyazlılar, Premier Lig'de küme düşen Leicester City'den Daniel Amartey ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig’e gidiyor...

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Leicester City'nin küme düşmesinin ardından sezon sonunda bitecek mukavelesini uzatmayı reddeden 1.86 boyundaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlı yöneticilerle el sıkıştı. İtalyan kulüpleri Milan ve Inter de onunla ilgileniyordu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın yıldızına flaş teklif! Premier Lig’e gidiyor...

Geçen sezon Premier Lig'de 20 karşılaşmada 1610 dakika şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısında bulunamamıştı.

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