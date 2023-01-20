Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Vincent Aboubakar'ı bugün İstanbul'a getirecek olan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, dünyaca ünlü yıldızın transferi için flaş bir operasyon yürütüyordu. Transferle ilgili kötü haberi, takımın yıldız ismi sosyal medyadan verdi. İşte detaylar...