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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlılara kötü haberi taraftarın sevgilisi verdi! Dünya yıldızının transferi olmuyor...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 15:32

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlılara kötü haberi taraftarın sevgilisi verdi! Dünya yıldızının transferi olmuyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Vincent Aboubakar'ı bugün İstanbul'a getirecek olan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, dünyaca ünlü yıldızın transferi için flaş bir operasyon yürütüyordu. Transferle ilgili kötü haberi, takımın yıldız ismi sosyal medyadan verdi. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlılara kötü haberi taraftarın sevgilisi verdi! Dünya yıldızının transferi olmuyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Vincent Aboubakar'ı bugün İstanbul'a getirecek olan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, dünyaca ünlü yıldızın transferi için flaş bir operasyon yürütüyordu. Transferle ilgili kötü haberi, takımın yıldız ismi sosyal medyadan verdi. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlılara kötü haberi taraftarın sevgilisi verdi! Dünya yıldızının transferi olmuyor...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü'ne penaltılar sonucu elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, transferde vites artırdı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlılara kötü haberi taraftarın sevgilisi verdi! Dünya yıldızının transferi olmuyor...

Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından önceliği forvet bölgesine veren siyah-beyazlılar, daha önce 2 kez Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlılara kötü haberi taraftarın sevgilisi verdi! Dünya yıldızının transferi olmuyor...

ABOUBAKAR BUGÜN GELİYOR

Kamerunlu golcüyle her konuda anlaşan siyah-beyazlılar, Aboubakar'ı bu akşam İstanbul'a getirecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaşlılara kötü haberi taraftarın sevgilisi verdi! Dünya yıldızının transferi olmuyor...

Yıldız futbolcu, 3. kez Beşiktaş'a imza atmak üzere bu gece saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havaalanı'nda olacak.

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