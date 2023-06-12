Giriş Tarihi: 12.06.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 21:22

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı ekip, birçok alana transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal'da flaş bir olay yaşandı. Yıldız isim sezonun bitmesiyle tesisleri terk ettiği ortaya çıkarken, öte yandan da Roman Saiss'in yerine alternatif bir oyuncu arayan Kartal, aradığı yıldızı Süper Lig'de buldu. İşte yaşanan ayrılık ve transfer haberine ait tüm detaylar...