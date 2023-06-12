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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 21:22

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı ekip, birçok alana transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal'da flaş bir olay yaşandı. Yıldız isim sezonun bitmesiyle tesisleri terk ettiği ortaya çıkarken, öte yandan da Roman Saiss'in yerine alternatif bir oyuncu arayan Kartal, aradığı yıldızı Süper Lig'de buldu. İşte yaşanan ayrılık ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı ekip, birçok alana transfer yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kartal'da flaş bir olay yaşandı. Yıldız isim sezonun bitmesiyle tesisleri terk ettiği ortaya çıkarken, öte yandan da Roman Saiss'in yerine alternatif bir oyuncu arayan Kartal, aradığı yıldızı Süper Lig'de buldu. İşte yaşanan ayrılık ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlı ekip, kötü bir başlangıç yapmıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...

Kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan Kartal, daha sonra yükselen bir performans ortaya koydu ve 2022-2023 sezonunu 3. sırada tamamladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...

Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 1 transfer, 1 ayrılık! Yıldız isim tesisleri terk etti...

YILDIZ İSİM TESİSLERİ TERK ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezon sonu gelmesiyle birlikte sözleşmesi sona eren Kevin N'Koudou, takımdan ayrılma kararı aldı. Kamerunlu oyuncu sezonun bitmesiyle tesisleri terk ettiği ortaya çıktı.

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