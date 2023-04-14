Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...