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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezonu hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, yeni sezon için en büyük hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda iki önemli ayrılık daha yaşanacak. Yıldız isimlerden birinin anlaşması resmen açıklanırken, bir diğer yıldızdan da 13 milyon Euro'luk gelir elde edilmesi bekleniyor. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlılar, transfer için yoğun bir mesai harcıyordu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

ZAJC'LA SEZON SONU GÖRÜŞME

Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc'ı transfer hedeflerinden biri olarak belirleyen Beşiktaş'ın, ilk önce sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapacağı iddia edilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 2 ayrılık birden! Transfer resmen açıklandı, 13 milyon Euro...

Siyah-beyazlıların sonrasında ise, Fenerbahçe ile olan ilişkisi tamamen bittikten sonra Zajc'a resmi teklif yapacağı belirtildi.

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