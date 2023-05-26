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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:24

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan ve 74 puanla 3. sırada bulunan Siyah-beyazlı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte adeta şaha kalkarken alınan galibiyetler ve takımın performansı ise hem taraftarı hem de yönetimi memnun etti. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun favorisi haline gelmek isteyen Kartal, yeni sezon içinde transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, 3 isme izmza attırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...

Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan ve 74 puanla 3. sırada bulunan Siyah-beyazlı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte adeta şaha kalkarken alınan galibiyetler ve takımın performansı ise hem taraftarı hem de yönetimi memnun etti. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun favorisi haline gelmek isteyen Kartal, yeni sezon içinde transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, 3 isme izmza attırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...

Süper Lig'de 74 puanla 3. sırada bulunan ve bu sezon için şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, ikincilik şansı için çalışmlarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...

Ligde en son Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, bu galibiyet birlikte üst üste 6. maçını kazanmış oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte birçok oyuncuda kalitesini artırıp, Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alırken, başarılı teknik adam kısa bir sürede farkını ortaya koydu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...

GEDSON AVRUPA'NIN GÖZDESİ OLDU

Gedson Fernandes'in bu performansı sonrası Avrupa'dan çok sayıda kulüp harekete geçerken, Serie A'dan Lazio'nun ardından Gedson Fernandes'le ilgili son iddia İtalyan basınından geldi.

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