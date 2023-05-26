Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 10:24

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta 3 imza birden! Yönetim o isimler için kararını verdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan ve 74 puanla 3. sırada bulunan Siyah-beyazlı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte adeta şaha kalkarken alınan galibiyetler ve takımın performansı ise hem taraftarı hem de yönetimi memnun etti. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun favorisi haline gelmek isteyen Kartal, yeni sezon içinde transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, 3 isme izmza attırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...