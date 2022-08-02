Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta son olarak Emirhan İlkhan şoku yaşanmıştı. İtalyan ekibi Torino, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme kararı almış ve Emirhan'la 5 yıllık sözleşme imzalamak için işlemleri tamamlama aşamasına gelmişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha alındı. İşte tüm gelişmeler...