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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Emirhan İlkhan'dan sonra...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 14:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Emirhan İlkhan'dan sonra...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta son olarak Emirhan İlkhan şoku yaşanmıştı. İtalyan ekibi Torino, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme kararı almış ve Emirhan'la 5 yıllık sözleşme imzalamak için işlemleri tamamlama aşamasına gelmişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha alındı. İşte tüm gelişmeler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Emirhan İlkhan’dan sonra...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta son olarak Emirhan İlkhan şoku yaşanmıştı. İtalyan ekibi Torino, 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme kararı almış ve Emirhan'la 5 yıllık sözleşme imzalamak için işlemleri tamamlama aşamasına gelmişti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha alındı. İşte tüm gelişmeler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Emirhan İlkhan’dan sonra...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan sonrası bir ayrılık daha yaşanacak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Emirhan İlkhan’dan sonra...

Sürpriz bir şekilde Serie A ekiplerinden Torino'nun radarına giren 18 yaşındaki Emirhan için İtalyan ekibi, 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme kararı almıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Emirhan İlkhan’dan sonra...

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Torino'nun bonservis bedelini yatırmasının ardından İtalya'ya gidecek olan Emirhan'ın, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçeceği belirtilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Emirhan İlkhan’dan sonra...

BEŞİKTAŞ'A SATIŞTAN %20 PAY

Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak 18 yaşındaki oyuncunun yıllık 600 bin Euro ücret alacağı ve sonraki satışından da Beşiktaş'ın %20 pay alacağı ileri sürülmüştü.

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