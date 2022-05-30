OZAN TUFAN LİSTEDE! ALTERNATİFİ DE HAZIR

Yeni sezon öncesinde Gedson ve Josef rotasyonu için orta sahaya yerli oyuncu arayan Beşiktaş'ta ilk hedef Ozan Tufan... Eğer Ozan bonservisini alabilirse bu transferin yapılması planlanıyor. Ancak Kartal'ın alternatifi de hazır.