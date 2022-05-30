Giriş Tarihi: 30.05.2022 13:51
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
13:51
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona Valerien Isamel yönetiminde başlayacak olan Beşiktaş'ta genel kurulun sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar birçok isimle görüşürken, yönetimle Isamel'i karşı karşıya getiren bir gelişme yaşandı. Fransız teknik adam tecrübeli yıldızı kadrosunda düşünmezken, yönetim başarılı isimle yola devam edilmesini istedi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...