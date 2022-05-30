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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor
Giriş Tarihi: 30.05.2022 13:51 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 13:51

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona Valerien Isamel yönetiminde başlayacak olan Beşiktaş'ta genel kurulun sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar birçok isimle görüşürken, yönetimle Isamel'i karşı karşıya getiren bir gelişme yaşandı. Fransız teknik adam tecrübeli yıldızı kadrosunda düşünmezken, yönetim başarılı isimle yola devam edilmesini istedi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona Valerien Isamel yönetiminde başlayacak olan Beşiktaş'ta genel kurulun sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Savunmaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar birçok isimle görüşürken, yönetimle Isamel'i karşı karşıya getiren bir gelişme yaşandı. Fransız teknik adam tecrübeli yıldızı kadrosunda düşünmezken, yönetim başarılı isimle yola devam edilmesini istedi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor

Teknik direktör Valerien Ismael'in 3'lü savunmasına uygun stoper arayışlarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss için harekete geçti. Yönetimin, 32 yaşındaki Faslı yıldızın menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini ilettiği öğrenildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor

Wolverhampton'dan kesin olarak ayrılma kararı alan Saiss'e 4-5 kulüpten daha teklif geldiği, tecrübeli savunmacının kararını kısa süre içinde vereceği belirlendi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor

Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan teklif aldıktan sonra, bir dönem Fenerbahçe formasını giyen ve milli takımdan arkadaşı olan Nabil Dirar'la görüşerek Siyah-Beyazlılar hakkında bilgi aldığı öğrenildi. (Fanatik)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta büyük kriz! Ismael istemedi, yönetim karşı çıktı... Bir dönem sona eriyor

OZAN TUFAN LİSTEDE! ALTERNATİFİ DE HAZIR

Yeni sezon öncesinde Gedson ve Josef rotasyonu için orta sahaya yerli oyuncu arayan Beşiktaş'ta ilk hedef Ozan Tufan... Eğer Ozan bonservisini alabilirse bu transferin yapılması planlanıyor. Ancak Kartal'ın alternatifi de hazır.

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