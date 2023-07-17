Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer için yoğun mesai harcamasına rağmen taraftarlarının beklediği hamleleri henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, Daniel Amartey transferini bitirmeye hazırlanıyordu. Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlılarda flaş bir ayrılık yaşanacak. Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun ayrılığı ile bir dönem sona erecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...