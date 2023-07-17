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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:01

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer için yoğun mesai harcamasına rağmen taraftarlarının beklediği hamleleri henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, Daniel Amartey transferini bitirmeye hazırlanıyordu. Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlılarda flaş bir ayrılık yaşanacak. Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun ayrılığı ile bir dönem sona erecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer için yoğun mesai harcamasına rağmen taraftarlarının beklediği hamleleri henüz gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar, Daniel Amartey transferini bitirmeye hazırlanıyordu. Bu gelişmeler sonrası siyah-beyazlılarda flaş bir ayrılık yaşanacak. Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun ayrılığı ile bir dönem sona erecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...

Son günlerde yaşanan transfer gelişmeleri sonrası talip olduğu oyuncuları ezeli rakiplerine kaptıran Beşiktaş, buna karşın çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...

Son günlerde ezeli rakiplerinden transfer çalımı yiyen siyah-beyazlılar, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...

4 YILLIK İMZA

Dervişoğlu, 500 bin Euro bonservis karşılığında Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Bir dönem sona eriyor...

TADIC RESMEN FENERBAHÇE'DE

Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim olan Dusan Tadic ise tercihini Fenerbahçe'den yana yapmıştı.

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