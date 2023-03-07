"N'KOUDOU'YU SENEYE DÜŞÜNMÜYORUZ"

Şenol Güneş açıklamasında, "N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu.