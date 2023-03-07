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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N'Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N'Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü'nü Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışında rahat nefes aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş Kevin N'Koudou'nun takımda düşünülmediğini belirtirken, Beşiktaş'ta yaşanacak sürpriz ayrılık ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusunun yeni adresi netleşti. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N’Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü'nü Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışında rahat nefes aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş Kevin N'Koudou'nun takımda düşünülmediğini belirtirken, Beşiktaş'ta yaşanacak sürpriz ayrılık ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusunun yeni adresi netleşti. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N’Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası geride kalırken, Galatasaray Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle bu hafta oynanması gereken maçta 3-0 hükmen galip ilan edildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N’Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...

Ligde bu sezon istediği performansı gösteremeyen Beşiktaş ise 24. hafta maçında Ankaragücü'nü Vodafone Park'ta 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N’Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...

Mücadele öncesi Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili konuşan teknik direktör Şenol Güneş, başarılı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verdiklerini belirtmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N’Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...

"N'KOUDOU'YU SENEYE DÜŞÜNMÜYORUZ"

Şenol Güneş açıklamasında, "N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu.

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