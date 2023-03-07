Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:06
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
10:06
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta herkesi ters köşede bırakan ayrılık! N'Koudou bekleniyordu, büyük sürpriz...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü'nü Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve yarışında rahat nefes aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş Kevin N'Koudou'nun takımda düşünülmediğini belirtirken, Beşiktaş'ta yaşanacak sürpriz ayrılık ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusunun yeni adresi netleşti. İşte transfer haberinin tüm detayları...