Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde transfere ağırlık verecek olan Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Hakim Ziyech, Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan siyah-beyazlılardan sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, yıldız isimle sözleşme imzalayacak. İşte tüm ayrıntılar...