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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...
Giriş Tarihi: 03.12.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 15:43

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde transfere ağırlık verecek olan Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Hakim Ziyech, Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan siyah-beyazlılardan sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, yıldız isimle sözleşme imzalayacak. İşte tüm ayrıntılar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş yönetiminde transfere ağırlık verecek olan Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Hakim Ziyech, Samet Akaydın ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan siyah-beyazlılardan sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, yıldız isimle sözleşme imzalayacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Dünya Kupası arası sonrası için transfer çalışmalarına başlarken, ilk imzayı sürpriz bir isme attıracak.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...

Stoper, sol bek ve orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda birçok yıldızın ismi gündeme gelmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...

NWAKAEME REDDEDİLDİ

Son olarak, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'yle ilgilendiği iddia edilen siyah-beyazlılar bu iddiaları yalanlamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk imza atılıyor! Şenol Güneş onay verdi, alacağı maaş...

ZIYECH HAMLESİ

Chelsea'den Hakim Ziyech ile ilgilenen Beşiktaş'ın İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtilmişti.

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