Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
10:04
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta devre arası transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş, geldiği günden bu yana bir türlü istediği performansı alamadığı yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında Siyah-Beyazlılar ile yollarını ayıracak olan tecrübeli oyuncu, sürpriz bir takıma imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları...