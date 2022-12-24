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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 10:04

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta devre arası transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şenol Güneş, geldiği günden bu yana bir türlü istediği performansı alamadığı yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında Siyah-Beyazlılar ile yollarını ayıracak olan tecrübeli oyuncu, sürpriz bir takıma imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...

Dünya Kupası'nda Fransa-Fas maçında sakatlanan Romain Saiss dün İstanbul'a döndü ve hemen kontrole girdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...

Ancak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymeyeceği daha önce açıklanan Beşiktaş'ın stoperinin sol üst arka adalesindeki yırtığın iyileşmediği ve Adana Demirspor mücadelesinde de oynayamayacağı belirtildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...

Saiss'in 7 Ocak'taki Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için tedavisi hemen başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...

MASUAKU İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu arada Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, Siyah-Beyazlı forma altında son günlerini geçiriyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Şenol Güneş biletini kesti | Yeni takımı...

Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

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