Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki erteleme maçında Antalyaspor'u konuk eden ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında büyük bir darbe aldı. Şampiyonluk şansını zora sokan siyah-beyazlılar, tarihi bir karar aldı. Şenol Güneş'in kararıyla flaş bir revizyon yapacak olan siyah-beyazlılarda bir tek o isim kalacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...