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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta tarihi karar! Herkes gidiyor, bir tek o kalıyor...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:50

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta tarihi karar! Herkes gidiyor, bir tek o kalıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki erteleme maçında Antalyaspor'u konuk eden ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında büyük bir darbe aldı. Şampiyonluk şansını zora sokan siyah-beyazlılar, tarihi bir karar aldı. Şenol Güneş'in kararıyla flaş bir revizyon yapacak olan siyah-beyazlılarda bir tek o isim kalacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi karar! Herkes gidiyor, bir tek o kalıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki erteleme maçında Antalyaspor'u konuk eden ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, zirve yarışında büyük bir darbe aldı. Şampiyonluk şansını zora sokan siyah-beyazlılar, tarihi bir karar aldı. Şenol Güneş'in kararıyla flaş bir revizyon yapacak olan siyah-beyazlılarda bir tek o isim kalacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi karar! Herkes gidiyor, bir tek o kalıyor...

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanamayan ve şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi karar! Herkes gidiyor, bir tek o kalıyor...

GHEZZAL İKİ MAÇ YOK

16 Ekim 2022'de Trabzon maçında sakatlanan ve 4 Şubat'ta Sivas mücadelesinde 1 dakika oynayıp futbola dönen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, kasığındaki ağrı nedeniyle Antalya maçını başlamadan bırakmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi karar! Herkes gidiyor, bir tek o kalıyor...

Müsabaka öncesinde ısınmada yaşanan talihsizliğin ardından Ghezzal'ın yüzü bir anda asılırken hemen yanına Cenk koştu ve durumunu sormuştu. Ghezzal'ın İstanbulspor maçı ile dönmesi planlanıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi karar! Herkes gidiyor, bir tek o kalıyor...

5 OYUNCU GELDİ, 4 OYUNCU GİTTİ

Devre arasında Amir Hadziahmetovic, Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i transfer eden siyah-beyazlılar, Montero, Emrecan, Josef ve Weghorst gibi isimlerle yollarını ayırmıştı.

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