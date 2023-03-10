Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, yeni sezonun kadro yapılanmasına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş takımdan ayrılacak isimleri belirlerken, tam 10 oyuncuyla yollar ayrılacak. Ayrıca Beşiktaş, 2 tane dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katarak yeni sezon için iddialı bir yapılanmaya başlayacak. İşte Beşiktaş'tan ayrılacak isimler ve transfer haberinin tüm ayrıntıları...