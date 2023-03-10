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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:29

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, yeni sezonun kadro yapılanmasına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş takımdan ayrılacak isimleri belirlerken, tam 10 oyuncuyla yollar ayrılacak. Ayrıca Beşiktaş, 2 tane dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katarak yeni sezon için iddialı bir yapılanmaya başlayacak. İşte Beşiktaş'tan ayrılacak isimler ve transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, yeni sezonun kadro yapılanmasına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş takımdan ayrılacak isimleri belirlerken, tam 10 oyuncuyla yollar ayrılacak. Ayrıca Beşiktaş, 2 tane dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katarak yeni sezon için iddialı bir yapılanmaya başlayacak. İşte Beşiktaş'tan ayrılacak isimler ve transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonun kadro yapılanmasına başladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...

TAYYİP TALHA PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Siyah-beyazlıların sezon başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, performansıyla hem teknik heyeti hem de camiayı sevindiriyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...

Şenol Güneş 23 yaşındaki stoperin performansına göre sağ stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Antalya kampında hocasının kendisinden istediklerini tam anlamıyla kavrayan ve sistemine ayak uydurmayı başaran başarılı savunmacı, çıkışa geçerek hocasının gözüne girmeyi başardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta tarihi revizyon! 10 isim gidiyor, 2 dünya yıldızı geliyor...

Tayyip Talha'nın bu başarısı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, sağ değil sol stoper takviyesine karar verince Omar Colley alındı.

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