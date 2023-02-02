Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
09:53
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic'in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites artırdı. Amir Hadziahmetovic'in transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu ve Premier Lig ekibinden genç yıldızı almak için pazarlıklara başladı. İşte tüm detaylar...