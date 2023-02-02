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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic'in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...
Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:53

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic'in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites artırdı. Amir Hadziahmetovic'in transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu ve Premier Lig ekibinden genç yıldızı almak için pazarlıklara başladı. İşte tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic’in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile berabere kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites artırdı. Amir Hadziahmetovic'in transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu ve Premier Lig ekibinden genç yıldızı almak için pazarlıklara başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic’in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...

VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında önemli bir yara alan Beşiktaş, devre arası transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic’in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...

Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Amir Hadziahmetovic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la 3.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic’in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...

Yeşil-beyazlılar, Boşnak futbolcu 15 maç barajını aşarsa 250 bin Euro, sonrasında ise 25'er maçta 3 kez olmak üzere 250 bin Euro daha bonus alacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 transfer bombası daha! Aboubakar ve Hadziahmetovic’in ardından pazarlıklar başladı, Fenerbahçe de istemişti...

TOPLAM MALİYETİ 4.2 MİLYON EURO OLACAK

Kartal'a bu transferin toplam maliyeti 4.2 milyon Euro'yu bulacak. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay da anlaşmaya konuldu.

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