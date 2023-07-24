Giriş Tarihi: 24.07.2023 08:22
Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
08:22
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde atağa kalkan ve Daniel Amartey ile Jean Onana ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ante Rebic için Milan'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper Lyanco'nun sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle büyük bir şok yaşamıştı. Buna karşın çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 yeni yıldızla görüşmelerini sıklaştırdı ve taraftarlarını heyecanlandırdı. İşte transfere dair tüm detaylar...