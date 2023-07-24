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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 08:22

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde atağa kalkan ve Daniel Amartey ile Jean Onana ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ante Rebic için Milan'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper Lyanco'nun sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle büyük bir şok yaşamıştı. Buna karşın çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 yeni yıldızla görüşmelerini sıklaştırdı ve taraftarlarını heyecanlandırdı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde atağa kalkan ve Daniel Amartey ile Jean Onana ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ante Rebic için Milan'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper Lyanco'nun sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle büyük bir şok yaşamıştı. Buna karşın çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 yeni yıldızla görüşmelerini sıklaştırdı ve taraftarlarını heyecanlandırdı. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...

Daniel Amartey ve Jean Onana transferleriyle taraftarlarını mutlu eden Beşiktaş, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...

Hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic gelmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...

REBIC KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Yönetim, Rebic'i kadrosunda düşünmeyen Milan'a bedelsiz kiralama önerisinde bulunmuştu. Kara Kartal, oyuncuya ise bonuslarla 2.5 milyon Euro teklif etmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...

Milan'dan ayrılığa olumlu bakan 1,85'lik futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'ı seçmeye yakın olduğu ifade edilmişti.

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