Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Transferde atağa kalktılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde atağa kalkan ve Daniel Amartey ile Jean Onana ile resmi sözleşme imzalayan Beşiktaş, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ante Rebic için Milan'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper Lyanco'nun sağlık kontrollerinden geçememesi nedeniyle büyük bir şok yaşamıştı. Buna karşın çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 yeni yıldızla görüşmelerini sıklaştırdı ve taraftarlarını heyecanlandırdı. İşte transfere dair tüm detaylar...