Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
11:44
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar kritik virajı kayıpsız geçerken, yeni sezonun transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Beşiktaş, 3 yıldız için flaş transfer kararı verirken resmi adımlar kısa sürede atılacak. İşte transfer haberlerinin tüm detayları...