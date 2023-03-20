CENK TOSUN DURDURULAMIYOR

Aboubakar'ın yükselişinde takıma sağladığı uyum kadar Cenk Tosun'un da payı yadsınamaz derecede çok büyük. Şenol Güneş'in, ilk dönemde olduğu gibi sol kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk, Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve son üç maçta hücum üstünlüğünün tamamen Beşiktaş'a geçmesini sağladı.