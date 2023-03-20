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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:44

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar kritik virajı kayıpsız geçerken, yeni sezonun transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Beşiktaş, 3 yıldız için flaş transfer kararı verirken resmi adımlar kısa sürede atılacak. İşte transfer haberlerinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u Vodafone Park'ta konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar kritik virajı kayıpsız geçerken, yeni sezonun transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Beşiktaş, 3 yıldız için flaş transfer kararı verirken resmi adımlar kısa sürede atılacak. İşte transfer haberlerinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden ve sahadan 3-1 galip ayrılan Beşiktaş'ta moraller yerinde...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...

Şenol Güneş önderliğinde yeni sezon için çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...

Siyah-beyazlı ekipte gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de önem arz ederken 3 yıldız için de teknik ekipten karar çıktığı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 3 yıldız için transfer kararı! Maaşı 3 katına çıkacak ve...

CENK TOSUN DURDURULAMIYOR

Aboubakar'ın yükselişinde takıma sağladığı uyum kadar Cenk Tosun'un da payı yadsınamaz derecede çok büyük. Şenol Güneş'in, ilk dönemde olduğu gibi sol kanat hücumcusu olarak görev verdiği Cenk, Aboubakar ile müthiş bir uyum yakaladı ve son üç maçta hücum üstünlüğünün tamamen Beşiktaş'a geçmesini sağladı.

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