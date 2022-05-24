Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlerken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılardan ayrılan tecrübeli yıldızın Süper Lig'de kalma ihtimali belirdi. Sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan için yeni gelişmeler yaşanırken, forvet için de Trabzonspor'un eski yıldızı gündeme geldi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...