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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ayrılıp Süper Lig'de kalıyor! Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gelişmesi, Ekuban, Adem Ljajic, Abdülkerim Bardakçı, Joselu...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:10

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ayrılıp Süper Lig'de kalıyor! Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gelişmesi, Ekuban, Adem Ljajic, Abdülkerim Bardakçı, Joselu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlerken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılardan ayrılan tecrübeli yıldızın Süper Lig'de kalma ihtimali belirdi. Sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan için yeni gelişmeler yaşanırken, forvet için de Trabzonspor'un eski yıldızı gündeme geldi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ayrılıp Süper Lig’de kalıyor! Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gelişmesi, Ekuban, Adem Ljajic, Abdülkerim Bardakçı, Joselu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirlerken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılardan ayrılan tecrübeli yıldızın Süper Lig'de kalma ihtimali belirdi. Sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan için yeni gelişmeler yaşanırken, forvet için de Trabzonspor'un eski yıldızı gündeme geldi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ayrılıp Süper Lig’de kalıyor! Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gelişmesi, Ekuban, Adem Ljajic, Abdülkerim Bardakçı, Joselu...

JOSELU'YA TEKLİF

La Liga'dan düşen Alaves'in golcüsü Joselu'nun Beşiktaş'tan teklif aldığı iddia edildi. 32 yaşındaki dev forvetin Negredo'dan sonra Süper Lig devine gidecek ikinci golcü olabileceği yazıldı. (Fotomaç)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ayrılıp Süper Lig’de kalıyor! Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gelişmesi, Ekuban, Adem Ljajic, Abdülkerim Bardakçı, Joselu...

ABDÜLKERİM BARDAKÇI ISRARI

Vida'nın vedası Serdar Saatçı ile ayrılık kararının alınmasının ardından transferde öncelikli olarak forvet ile birlikte stoper bölgesine takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Konya ile başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ayrılıp Süper Lig’de kalıyor! Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gelişmesi, Ekuban, Adem Ljajic, Abdülkerim Bardakçı, Joselu...

Yabancı sayısının azaltılacak olması da Abdülkerim'i tercihinde rol oynuyor. Transferdeki en büyük engel ise 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Konya Teknik Direktörü İlhan Palut'un bırakmak istememesi. (Hürriyet)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ayrılıp Süper Lig’de kalıyor! Oğuzhan Özyakup ve Can Bozdoğan gelişmesi, Ekuban, Adem Ljajic, Abdülkerim Bardakçı, Joselu...

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A SÜRPRİZ TALİP

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Fatih Karagümrük'ün de hedefinde olan Oğuzhan Özyakup'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

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