Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili yoğun bir tempo içerisinde... Son olarak Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu Masuaku ile dolduran siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı, flaş açıklamalar yaptı. Yıldız ismin transferinin şartını açıklayan Kazancı, takıma katmak istedikleri futbolcunun ismini verdi. Ceyhun Kazancı ayrıca, transferi iptal olan 2 oyuncuyu da duyurdu. İşte yaşananlar...