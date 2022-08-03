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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan büyük rest ve transfer itirafı! "Eğer o parayı ödemezlerse..."
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:57

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan büyük rest ve transfer itirafı! "Eğer o parayı ödemezlerse..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili yoğun bir tempo içerisinde... Son olarak Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu Masuaku ile dolduran siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı, flaş açıklamalar yaptı. Yıldız ismin transferinin şartını açıklayan Kazancı, takıma katmak istedikleri futbolcunun ismini verdi. Ceyhun Kazancı ayrıca, transferi iptal olan 2 oyuncuyu da duyurdu. İşte yaşananlar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan büyük rest ve transfer itirafı! Eğer o parayı ödemezlerse...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili yoğun bir tempo içerisinde... Son olarak Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu Masuaku ile dolduran siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı, flaş açıklamalar yaptı. Yıldız ismin transferinin şartını açıklayan Kazancı, takıma katmak istedikleri futbolcunun ismini verdi. Ceyhun Kazancı ayrıca, transferi iptal olan 2 oyuncuyu da duyurdu. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan büyük rest ve transfer itirafı! Eğer o parayı ödemezlerse...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan büyük rest ve transfer itirafı! Eğer o parayı ödemezlerse...

Son olarak West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu bir yıllığına kiralayan siyah-beyazlılarda bir başka gündem de Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan büyük rest ve transfer itirafı! Eğer o parayı ödemezlerse...

Sürpriz bir şekilde Serie A ekiplerinden Torino'nun radarına giren 18 yaşındaki Emirhan için İtalyan ekibi, 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeme kararı almıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan büyük rest ve transfer itirafı! Eğer o parayı ödemezlerse...

Torino'nun bonservis bedelini yatırmasının ardından İtalya'ya gidecek olan Emirhan'ın, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçeceği belirtilmişti.

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