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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi çalım! Gedson Fernandes'in yerine dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:24

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a tarihi çalım! Gedson Fernandes'in yerine dünya yıldızı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu üst düzey yıldızlarla takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'e dev bir teklif gelmişti. Portekizli oyuncudan önemli bir gelir hedefleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi ve transfer için mesai başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Galatasaray’a tarihi çalım! Gedson Fernandes’in yerine dünya yıldızı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu üst düzey yıldızlarla takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'e dev bir teklif gelmişti. Portekizli oyuncudan önemli bir gelir hedefleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi ve transfer için mesai başladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Galatasaray’a tarihi çalım! Gedson Fernandes’in yerine dünya yıldızı...

Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Galatasaray’a tarihi çalım! Gedson Fernandes’in yerine dünya yıldızı...

Nokta atışı hamleler yaparak yeni sezonda iddialı konuma gelmek isteyen ve birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılara, Gedson Fernandes için teklif gelmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Galatasaray’a tarihi çalım! Gedson Fernandes’in yerine dünya yıldızı...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Lazio, ciddi bir şekilde yıldız ismin peşine düşmüştü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Galatasaray’a tarihi çalım! Gedson Fernandes’in yerine dünya yıldızı...

GEDSON'A DEV TEKLİF

İtalyan ekibinin Gedson Fernandes'i orta saha transferi için ilk sıraya aldığı ve bu doğrultuda çalışmalar yaptığı ifade edilmişti.

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