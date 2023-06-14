Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Galatasaray’a tarihi çalım! Gedson Fernandes’in yerine dünya yıldızı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu üst düzey yıldızlarla takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'e dev bir teklif gelmişti. Portekizli oyuncudan önemli bir gelir hedefleyen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi ve transfer için mesai başladı. İşte tüm ayrıntılar...