Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda aynı sorunları yaşamamak adına çalışmalara şimdiden başladı. Transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, transfer için flaş bir karar verdi. 2 yıldızla sözleşme imzalanacakken, 1 isimle yollar ayrılacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda aynı sorunları yaşamamak adına çalışmalara şimdiden başladı. Transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, transfer için flaş bir karar verdi. 2 yıldızla sözleşme imzalanacakken, 1 isimle yollar ayrılacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyip hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda çok daha iddialı olmayı hedefliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da mevcut takımdaki isimlerin geleceklerini şekillendiriyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yol haritası belirleyen siyah-beyazlılar, önceliği takımda kiralık olarak forma giyen isimlere verdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...

Beşiktaşlı idareciler, sezon başında kiralanan 2 yıldız isimle ilgili kararını verdi.

SON DAKİKA