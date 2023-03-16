Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan olay yaratacak transfer kararı! 2 imza atılıyor, 1 yıldız gönderiliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda aynı sorunları yaşamamak adına çalışmalara şimdiden başladı. Transfer için teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, transfer için flaş bir karar verdi. 2 yıldızla sözleşme imzalanacakken, 1 isimle yollar ayrılacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...