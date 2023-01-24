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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha! Aboubakar sonrası milli yıldız...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:54

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde bir bomba daha! Aboubakar sonrası milli yıldız...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alarak zirve iddiasını artıran Beşiktaş'ta moraller yerinde. Aboubakar takviyesiyle forvet açığını kapatan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunma, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme milli yıldız geldi ve resmi adımlar atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde bir bomba daha! Aboubakar sonrası milli yıldız...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alarak zirve iddiasını artıran Beşiktaş'ta moraller yerinde. Aboubakar takviyesiyle forvet açığını kapatan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunma, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme milli yıldız geldi ve resmi adımlar atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde bir bomba daha! Aboubakar sonrası milli yıldız...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde bir bomba daha! Aboubakar sonrası milli yıldız...

Zirveye bir adım yaklaşan siyah-beyazlılar, bir yandan da transfer için çalışmalar yürütüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde bir bomba daha! Aboubakar sonrası milli yıldız...

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada transferle ilgili rakam vermişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde bir bomba daha! Aboubakar sonrası milli yıldız...

Kocadağ açıklamasında, "İnşallah yaptığımız takviyelerle, sakat oyuncularımızın aramıza dönmesiyle beraber takım daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Zirve yarışında devam edeceğiz.

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