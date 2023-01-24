Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet alarak zirve iddiasını artıran Beşiktaş'ta moraller yerinde. Aboubakar takviyesiyle forvet açığını kapatan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Savunma, orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme milli yıldız geldi ve resmi adımlar atıldı. İşte tüm ayrıntılar...