Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 yenik durumdayken 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, iki yıldızın transferini bitirme noktasına getirdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferlerden birinin biletini keserken, yeni transferin imzası da bu ayrılığa bağlı. İşte tüm ayrıntılar...