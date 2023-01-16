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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde çifte bomba! Şenol Güneş yeni transferin biletini kesti...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde çifte bomba! Şenol Güneş yeni transferin biletini kesti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 yenik durumdayken 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, iki yıldızın transferini bitirme noktasına getirdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferlerden birinin biletini keserken, yeni transferin imzası da bu ayrılığa bağlı. İşte tüm ayrıntılar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde çifte bomba! Şenol Güneş yeni transferin biletini kesti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 yenik durumdayken 2-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, iki yıldızın transferini bitirme noktasına getirdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferlerden birinin biletini keserken, yeni transferin imzası da bu ayrılığa bağlı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde çifte bomba! Şenol Güneş yeni transferin biletini kesti...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wout Weghorst'un ayrılmasının ardından forvet takviyesini ilk sıraya yazarken, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde çifte bomba! Şenol Güneş yeni transferin biletini kesti...

Francisco Montero'yu Hamburg'a kiralayan siyah-beyazlıların sağ stopere takviye için kadrosuna katmak istediği Vitor Tormena için sıkı pazarlık devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde çifte bomba! Şenol Güneş yeni transferin biletini kesti...

FARK 1.5 MİLYON EURO

Beşiktaş 7 milyon Euro bonservis isteyen Braga'ya 3 milyon Euro önermişti. İlk görüşmeden anlaşma çıkmayınca Kara Kartal, teklifini 3.5 milyon Euro'ya yükseltti. Portekiz ekibi de 5 milyon Euro'ya kadar düştü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde çifte bomba! Şenol Güneş yeni transferin biletini kesti...

İki taraf arasında kalan 1.5 milyon Euro'luk farkın da kapanması için uğraş verilirken, teknik direktör Şenol Güneş'in de 27 yaşındaki stoperi kadrosunda görmeyi istediği belirtildi. Şartlarını zorlayan siyahbeyazlı takımın maksimum 4 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

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