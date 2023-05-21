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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...
Giriş Tarihi: 21.05.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 16:31

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle müthiş bir performans sergileyen Beşiktaş, gelecek sezon için şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda söyleyen Beşiktaş iç transferde Cenk Tosun ile yeni sözleşme için anlaşmaya varmış, Daniel Amartey'ye de resmi teklif yapmıştı. Siyah-beyazlılar, transferi gündemde olan bir başka dünya yıldızını ise reddetti. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle müthiş bir performans sergileyen Beşiktaş, gelecek sezon için şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda söyleyen Beşiktaş iç transferde Cenk Tosun ile yeni sözleşme için anlaşmaya varmış, Daniel Amartey'ye de resmi teklif yapmıştı. Siyah-beyazlılar, transferi gündemde olan bir başka dünya yıldızını ise reddetti. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...

Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transferler için çalışmalarını sezon bitmeden devam ettiriyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...

Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda birçok isimle görüşmeler sürerken, yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...

CENK TOSUN İMZAYI ATIYOR

Geçtiğimiz günlerde Cenk Tosun'la yapılan görüşmeleri sonlandıran Beşiktaş, milli futbolcuyla yeni sözleşme için her konuda anlaşmaya varmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...

AMARTEY'YE RESMİ TEKLİF

Stoper transferi için adaylardan biri olan Daniel Amartey'i belirleyen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuya resmi teklif yapmıştı.

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