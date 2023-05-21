Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan transferde flaş karar! Yıldız oyuncu reddedildi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezona istediği gibi başlayamayan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle müthiş bir performans sergileyen Beşiktaş, gelecek sezon için şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda söyleyen Beşiktaş iç transferde Cenk Tosun ile yeni sözleşme için anlaşmaya varmış, Daniel Amartey'ye de resmi teklif yapmıştı. Siyah-beyazlılar, transferi gündemde olan bir başka dünya yıldızını ise reddetti. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...