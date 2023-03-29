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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan yıldız isme transfer izni! Avrupa'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 13:47

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan yıldız isme transfer izni! Avrupa'ya gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gidecek ve kalacak isimler belirlenirken, sürpriz bir ayrılık için de teknik direktör Şenol Güneş'ten onay çıktı. Başarılı futbolcu, yeni rotasını Avrupa olarak belirledi. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yıldız isme transfer izni! Avrupa’ya gidiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gidecek ve kalacak isimler belirlenirken, sürpriz bir ayrılık için de teknik direktör Şenol Güneş'ten onay çıktı. Başarılı futbolcu, yeni rotasını Avrupa olarak belirledi. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yıldız isme transfer izni! Avrupa’ya gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yıldız isme transfer izni! Avrupa’ya gidiyor...

Milli ara öncesi Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta gelecek sezona ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yıldız isme transfer izni! Avrupa’ya gidiyor...

4 İSMİN KALMASINI İSTİYOR

Sözleşmeleri bitecek olan Kevin Nkoudou, Dele Alli ve Atiba Hutchinson'u gözden çıkaran Teknik Direktör Şenol Güneş; Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl'ün gelecek sezonun kadrosunda yer almasını istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yıldız isme transfer izni! Avrupa’ya gidiyor...

TAYFUR BİNGÖL PAZARLIKLARI BAŞLADI

Alanyaspor'dan sezon başında kiralanan Tayfur Bingöl, performansıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

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