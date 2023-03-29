Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer için şimdiden çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gidecek ve kalacak isimler belirlenirken, sürpriz bir ayrılık için de teknik direktör Şenol Güneş'ten onay çıktı. Başarılı futbolcu, yeni rotasını Avrupa olarak belirledi. İşte transfer gelişmesinin tüm detayları...