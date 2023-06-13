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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: "Bırakın beni gideyim" diyerek rest çekti! Beşiktaş'ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 08:38

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: "Bırakın beni gideyim" diyerek rest çekti! Beşiktaş'ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon daha da iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ante Rebic için Milan'a teklif yapan siyah-beyazlılarda, Gedson Fernandes'e Lazio'nun ilgisi artarak devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. Yıldız isim, 'Bırakın beni gideyim' diyerek yönetime rest çekti. Yapılan görüşmeler sonrası başarılı futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte transferin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bırakın beni gideyim diyerek rest çekti! Beşiktaş’ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon daha da iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ante Rebic için Milan'a teklif yapan siyah-beyazlılarda, Gedson Fernandes'e Lazio'nun ilgisi artarak devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. Yıldız isim, 'Bırakın beni gideyim' diyerek yönetime rest çekti. Yapılan görüşmeler sonrası başarılı futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte transferin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bırakın beni gideyim diyerek rest çekti! Beşiktaş’ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...

Süper Lig'in özellikle ikinci yarısındaki performansıyla önemli bir çıkış yakalayan ancak ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfere yoğun bir mesai harcıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bırakın beni gideyim diyerek rest çekti! Beşiktaş’ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde transferle ilgili yaptığı açıklamada, "2-3 takviye ile önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biz olacağız. Şenol hocamızla yola devam edeceğiz.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bırakın beni gideyim diyerek rest çekti! Beşiktaş’ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...

Seneye inşallah sakatlık sorunu olmaz. Gereken kadroyu kurup Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımaya çalışacağız." diye konuşmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bırakın beni gideyim diyerek rest çekti! Beşiktaş’ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...

ANTE REBIC YARIŞI

Özellikle hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i kiralamak için Milan'a teklif yapmıştı.

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