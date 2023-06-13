Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: "Bırakın beni gideyim" diyerek rest çekti! Beşiktaş'ta olay yaratan ayrılık, yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon daha da iddialı olmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ante Rebic için Milan'a teklif yapan siyah-beyazlılarda, Gedson Fernandes'e Lazio'nun ilgisi artarak devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. Yıldız isim, 'Bırakın beni gideyim' diyerek yönetime rest çekti. Yapılan görüşmeler sonrası başarılı futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte transferin tüm ayrıntıları...