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Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:05

Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı! 10 milyon Euro talep edilmişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni sezon transfser çalışmalarına şimdiden başladı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan siyah-bayazlı ekip, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş yıldız ismi kadrosuna katmak için atağa kalkarken, geçtiğimiz günlerde milli yıldız için kulübünün 10 milyon Euro talep etmesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Şimdi o isim ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı! 10 milyon Euro talep edilmişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni sezon transfser çalışmalarına şimdiden başladı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan siyah-bayazlı ekip, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş yıldız ismi kadrosuna katmak için atağa kalkarken, geçtiğimiz günlerde milli yıldız için kulübünün 10 milyon Euro talep etmesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Şimdi o isim ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı! 10 milyon Euro talep edilmişti...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş, 78 puanla 3. sırada yer aldı.

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Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı! 10 milyon Euro talep edilmişti...

Yeni sezon için ise hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Kartal, çalışmalarına ara kesmeden start verdi.

Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı! 10 milyon Euro talep edilmişti...

Bu doğrultuda kadrosuna henüz somut olarak bir transfer yapmayan siyah-beyazlı ekip, dış transfer kadar iç transfere de önem veriyor.

Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı! 10 milyon Euro talep edilmişti...

JEAN ONANA HAMLESİ

Yeni sezon öncesi birçok isimle görüşen ancak henüz resmi olarak bir oyuncuyu kadrosuna katamayan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi.

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