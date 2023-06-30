Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı! 10 milyon Euro talep edilmişti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni sezon transfser çalışmalarına şimdiden başladı. Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan siyah-bayazlı ekip, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş yıldız ismi kadrosuna katmak için atağa kalkarken, geçtiğimiz günlerde milli yıldız için kulübünün 10 milyon Euro talep etmesi sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Şimdi o isim ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. İşte tüm detaylar...