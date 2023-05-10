Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 68 puanla lider Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer alan Beşiktaş, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Şampiyonluk umudunu son haftalara taşıyan siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak içn çalışmalarına başlarken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş eski yıldız oyuncusunu gündemine aldı. Kartal'da taraftarın sevgilisi haline gelen oyuncu ile görüşmeler başlarken, yıldız ismin yeni sezonda Beşiktaş'ta olması bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...

Süper Lig'de 68 puanla lider Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer alan Beşiktaş, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Şampiyonluk umudunu son haftalara taşıyan siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak içn çalışmalarına başlarken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş eski yıldız oyuncusunu gündemine aldı. Kartal'da taraftarın sevgilisi haline gelen oyuncu ile görüşmeler başlarken, yıldız ismin yeni sezonda Beşiktaş'ta olması bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...

Beşiktaş, ligde en son 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, bu galibiyetle birlikte puanını 68'e yükseltti ve 3. sırada yerini aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...

Bu kritik galibiyet sonrası siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk umudunu sürdürürken, 34. haftada Gaziantep FK maçını Bay geçecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...

Yeni sezona Fransız teknik adam Valerıen Ismael ile istenildiği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, daha sonra kötü gidişat sebebiyle takımın başına Şenol Güneş'i getirmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...

Güneş'in gelişiyle Cenk Tosun, Gedson Fernandes, Nathan Redmond ve Vincent Aboubakar olmak üzere birçok futbolcu kendisini tekrardan bulmaya başladı.

SON DAKİKA