Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Eski yıldız yeniden Kartal oluyor! Taraftarı sevindiren haber...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 68 puanla lider Galatasaray'ın ardından 3. sırada yer alan Beşiktaş, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Şampiyonluk umudunu son haftalara taşıyan siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak içn çalışmalarına başlarken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş eski yıldız oyuncusunu gündemine aldı. Kartal'da taraftarın sevgilisi haline gelen oyuncu ile görüşmeler başlarken, yıldız ismin yeni sezonda Beşiktaş'ta olması bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...