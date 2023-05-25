Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bir yandan da mevcut kadronun yapılanmasını ve teklif gelen oyuncuların son durumlarını değerlendiren siyah-beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Beşiktaş, Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran yıldız isim için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...