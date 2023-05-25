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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 15:37

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bir yandan da mevcut kadronun yapılanmasını ve teklif gelen oyuncuların son durumlarını değerlendiren siyah-beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Beşiktaş, Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran yıldız isim için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bir yandan da mevcut kadronun yapılanmasını ve teklif gelen oyuncuların son durumlarını değerlendiren siyah-beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi. Beşiktaş, Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kuran yıldız isim için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...

Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası göreve gelen Şenol Güneş, Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Ligde 13 maçtır bileği bükülmeyen Kara Kartal'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı ancak 2. sıra için umudu sürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...

Önümüzdeki sezon kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmesi beklenen Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...

YENİ TRANSFER GHEZZAL

Beşiktaş'ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunun en önemli pay sahiplerinden biri olarak gösterilen Rachid Ghezzal, sonraki iki sezonda bu performansının çok uzağında kaldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a gidiyor! Taraftarların sevgilisi olmuştu...

Özellikle bu sezon sürekli olarak sakatlıklarla boğuşan Ghezzal'ın bu durumu, yönetimi düşündürse de karar verildi. İdareciler, Ghezzal'ın yerine transfer yapmayacak. Yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanacak olan Ghezzal'dan yeni transfer etkisi yaratması bekleniyor.

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