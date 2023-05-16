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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'ın gözbebeğiydi, Beşiktaş'a geliyor! Süper Lig'de sürpriz transfer
Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 09:00

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'ın gözbebeğiydi, Beşiktaş'a geliyor! Süper Lig'de sürpriz transfer

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, yeni sezondaki tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bu doğrultuda çalışmalar yapan siyah-beyazlıların, takımın önemli isimleri Mert Günok ve Salih Uçan'a yapacağı teklif ortaya çıkarken, transferde sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda Galatasaraylıların gözbebeği olan yıldız ismi kadrosuna katacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğiydi, Beşiktaş’a geliyor! Süper Lig’de sürpriz transfer

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, yeni sezondaki tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bu doğrultuda çalışmalar yapan siyah-beyazlıların, takımın önemli isimleri Mert Günok ve Salih Uçan'a yapacağı teklif ortaya çıkarken, transferde sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda Galatasaraylıların gözbebeği olan yıldız ismi kadrosuna katacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğiydi, Beşiktaş’a geliyor! Süper Lig’de sürpriz transfer

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer için yoğun bir mesai harcıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğiydi, Beşiktaş’a geliyor! Süper Lig’de sürpriz transfer

MERT'E YAPILAN TEKLİF BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın kalesini devraldığı günden itibaren gösterdiği üst düzey performansla takıma ciddi katkı sağlayan Mert Günok'a yeni sözleşme önerisi belli oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğiydi, Beşiktaş’a geliyor! Süper Lig’de sürpriz transfer

Siyah-beyazlı yönetim, 1 yıl daha kontratı bulunan milli kaleciyle 2 yıllık sözleşme uzatmayı planlarken, yıllık 10 milyon TL olan maaşını 15 milyon TL'ye yükseltmeyi teklif edecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğiydi, Beşiktaş’a geliyor! Süper Lig’de sürpriz transfer

34 yaşındaki eldiven de Beşiktaş ile nikah tazeleyerek yoluna devam etmeyi istiyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin, haziran ayı gelmeden bitmesi bekleniyor.

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