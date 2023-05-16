Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın gözbebeğiydi, Beşiktaş’a geliyor! Süper Lig’de sürpriz transfer

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından müthiş bir ivme yakalayan Beşiktaş, yeni sezondaki tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Bu doğrultuda çalışmalar yapan siyah-beyazlıların, takımın önemli isimleri Mert Günok ve Salih Uçan'a yapacağı teklif ortaya çıkarken, transferde sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, geçtiğimiz yıllarda Galatasaraylıların gözbebeği olan yıldız ismi kadrosuna katacak. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...