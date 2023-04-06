Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:14
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
11:14
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond'dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş'ta moraller yerinde. Dev derbide siyah-beyazlıların en etkili ismi olan Nathan Redmond, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Dev derbinin ardından İngiliz yıldızın kararı şaşkına çevirirken, yönetimden yaptığı talep herkesi şoke etti. İşte tüm ayrıntılar...