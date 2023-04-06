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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond'dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:14

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond'dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş'ta moraller yerinde. Dev derbide siyah-beyazlıların en etkili ismi olan Nathan Redmond, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Dev derbinin ardından İngiliz yıldızın kararı şaşkına çevirirken, yönetimden yaptığı talep herkesi şoke etti. İşte tüm ayrıntılar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond’dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Beşiktaş'ta moraller yerinde. Dev derbide siyah-beyazlıların en etkili ismi olan Nathan Redmond, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı. Dev derbinin ardından İngiliz yıldızın kararı şaşkına çevirirken, yönetimden yaptığı talep herkesi şoke etti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond’dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, yenik duruma düşmesine ve 10 kişi kalmasına karşın sahadan 4-2 galip ayrılarak tarihi bir zafer elde etmişti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond’dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...

Siyah-beyazlıların Kadıköy'deki zaferinde başrolü oynayan isim, 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Nathan Redmond'dı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond’dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...

EN ETKİLİ MAÇLARINDAN BİRİ

Sezon başından bu yana 23 maçta forma giyen ve 4 gol atıp 6 da asist yapan İngiliz futbolcu, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en etkili karşılaşmasını oynamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Nathan Redmond’dan şaşkına çeviren karar! Yönetimden talebi şoke etti...

29 yaşındaki İngiliz, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına WhatsApp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıkmıştı.

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