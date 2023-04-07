Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda aldığı derbi zaferiyle morallenen Beşiktaş, transfer için de dört koldan çalışmalarını sürüdürüyor. Derbide galibiyeti getiren Nathan Redmond'la yeni sözleşme için görüşmeler yapan siyah-beyazlılarda, Şenol Güneş'in gözbebeği olan yıldız ismin takımdan ayrılması an meselesi. Başarılı futbolcu, Beşiktaş'a tam 10 milyon Euro kazandıracak. İşte tüm ayrıntılar...