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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 13:36

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda aldığı derbi zaferiyle morallenen Beşiktaş, transfer için de dört koldan çalışmalarını sürüdürüyor. Derbide galibiyeti getiren Nathan Redmond'la yeni sözleşme için görüşmeler yapan siyah-beyazlılarda, Şenol Güneş'in gözbebeği olan yıldız ismin takımdan ayrılması an meselesi. Başarılı futbolcu, Beşiktaş'a tam 10 milyon Euro kazandıracak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda aldığı derbi zaferiyle morallenen Beşiktaş, transfer için de dört koldan çalışmalarını sürüdürüyor. Derbide galibiyeti getiren Nathan Redmond'la yeni sözleşme için görüşmeler yapan siyah-beyazlılarda, Şenol Güneş'in gözbebeği olan yıldız ismin takımdan ayrılması an meselesi. Başarılı futbolcu, Beşiktaş'a tam 10 milyon Euro kazandıracak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek müthiş bir derbi zaferi elde eden Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...

Takımdan gönderilecek isimlerle ilgili de yoğun mesai harcanırken, Kadıköy'deki derbi galibiyetinin mimarı Nathan Redmond'la ilgili flaş gelişmeler yaşanmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...

İLK GÖRÜŞME CEYHUN KAZANCI'YLA

Sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Southampton ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a 1 yıllığına imza atan tecrübeli futbolcuyla sözleşmesini uzatmak için ilk temas milli arada Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından kurulmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’in gözbebeği yuvadan uçuyor! Tam 10 milyon Euro ödeyecekler...

F.Bahçe derbisi sonrası ikinci adım atılmış ve Redmond'a düşüncesi sorulmuştu. 29 yaşındaki sağ kanat, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ancak sezon sonunu beklemek istediğini aktarmıştı.

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