Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk yolundaki kritik virajı Aboubakar ve Cenk Tosun'un üstün performanslarıyla geçen siyah-beyazlılar, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Hem iç hem de dış transferde birçok görüşme yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, eski yıldızla alakalı transfer kararını verdi ve başarılı futbolcunun geri dönüşünü engelledi. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...