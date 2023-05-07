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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...
Giriş Tarihi: 07.05.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 13:05

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk yolundaki kritik virajı Aboubakar ve Cenk Tosun'un üstün performanslarıyla geçen siyah-beyazlılar, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Hem iç hem de dış transferde birçok görüşme yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, eski yıldızla alakalı transfer kararını verdi ve başarılı futbolcunun geri dönüşünü engelledi. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk yolundaki kritik virajı Aboubakar ve Cenk Tosun'un üstün performanslarıyla geçen siyah-beyazlılar, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor. Hem iç hem de dış transferde birçok görüşme yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, eski yıldızla alakalı transfer kararını verdi ve başarılı futbolcunun geri dönüşünü engelledi. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve Aboubakar ile Cenk'in golleriyle 3 puanı almayı başardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...

TRANSFERDE YOĞUN MESAİ

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Beşiktaş, yeni sezonun transferleri için de çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...

Hem iç transfer hem de dış transfer için yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılar, takımın 3 önemli ismiyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyordu.

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