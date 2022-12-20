Giriş Tarihi: 20.12.2022 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
17:52
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten Süper Lig'i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi'ye "Kadromda görmek isterim!" dedi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta yeniden göreve gelen Şenol Güneş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin eski yıldızını talep etti. İşte Süper Lig'i karıştıracak son dakika transfer haberinin detayları...