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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten Süper Lig'i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi'ye "Kadromda görmek isterim!" dedi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 17:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 17:52

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten Süper Lig'i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi'ye "Kadromda görmek isterim!" dedi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta yeniden göreve gelen Şenol Güneş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin eski yıldızını talep etti. İşte Süper Lig'i karıştıracak son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten Süper Lig’i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi’ye Kadromda görmek isterim! dedi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta yeniden göreve gelen Şenol Güneş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin eski yıldızını talep etti. İşte Süper Lig'i karıştıracak son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten Süper Lig’i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi’ye Kadromda görmek isterim! dedi

Transfer sezonu yaklaşırken Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten Süper Lig’i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi’ye Kadromda görmek isterim! dedi

Teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasıyla birlikte yeni bir kimliğe bürünen Siyah-Beyazlılar, Ocak ayında yapacağı takviyelerle birlikte şampiyonluk yarışında yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten Süper Lig’i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi’ye Kadromda görmek isterim! dedi

"ROSIER VARKEN OYUNCU ALMAM, ONUR BULUT BAŞARILI"

Siyah-Beyazlılar'ı iki kez şampiyonluğa taşıyan Güneş geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş’ten Süper Lig’i karıştıracak transfer! Başkan Ahmet Nur Çebi’ye Kadromda görmek isterim! dedi

"Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken, oyuncu almayı doğru bulmam. Şu an bir dalgalanma geçirdi, normal karşılayabiliriz. Çok zeki öğrenciler vardır ancak yaramazlardır. Rosier'i onlara benzetiyorum. Onur Bulut bek olarak başarılı bir oyuncu. Burada olmasını tabii ki isterim ancak bu şartlara, takıma bağlı. Yarın ne olacağını bilemeyiz.

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