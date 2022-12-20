"Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken, oyuncu almayı doğru bulmam. Şu an bir dalgalanma geçirdi, normal karşılayabiliriz. Çok zeki öğrenciler vardır ancak yaramazlardır. Rosier'i onlara benzetiyorum. Onur Bulut bek olarak başarılı bir oyuncu. Burada olmasını tabii ki isterim ancak bu şartlara, takıma bağlı. Yarın ne olacağını bilemeyiz.